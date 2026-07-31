Эффект Сатпаева: сайт АПЛ восхитился новичком «Челси» из Казахстана

Рассказывая о «Челси», редакция сайта АПЛ отметила, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев произвел фурор во время предсезонного турне «Челси», а видео его гола в ворота «Вестерн Сидней Уондерерс», опубликованное клубом в Instagram, собрало почти миллион лайков.

Отмечено, что звезда родного Казахстана, 17-летний нападающий Дастан Сатпаев получил разрешение от алматинского «Кайрата» присоединиться к команде Хаби Алонсо этим летом в преддверии своего предполагаемого перехода в «Челси». И он вывел свою будущую команду вперед на седьмой минуте захватывающего товарищеского матча во вторник против «Уондерерс» в Австралии, завершившегося победой со счетом 6:4.

Уже сыграв девять матчей за сборную, Сатпаев может стать первым казахстанским игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-лиге, хотя, как отмечает сайт АПЛ «Челси» все еще думает о его развитии.

— Нам еще предстоит принять решения. Он представляет угрозу для соперника, он хорошо атакует по флангам и хорош как нападающий, атакующий с фланга. Он действительно сильный, очень быстрый, и я был очень впечатлен им, — цитирует сайт АПЛ слова главного тренера «Челси» Хаби Алонсо о юном таланте, которого сравнивают с великим Серхио Агуэро, забившим 184 гола в этом турнире за «Манчестер Сити».

Сайт АПЛ также подчеркивает, что «Челси» в нынешней трансферной кампании отдал приоритет подписанию перспективных молодых игроков со всего мира.

Ранее мы рассказывали, кто заменит Дастана Сатпаева в «Кайрате».