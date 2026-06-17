Кто заменит Дастана Сатпаева в «Кайрате»

17-летний воспитанник алматинского клуба Дастан Сатпаев эффектно попрощался с родной командой, отметившись в финальном матче за «Кайрат» двумя голами.

Теперь он готовится к отъезду в Лондон в расположение своей новой команды — «Челси» из Английской Премьер-лиги, где ему нужно доказать главному тренеру Хаби Алонсо свое право на появление в стартовом составе основной команды.

Несмотря на повышенный ажиотаж к своей персоне, Дастан Сатпаев выглядел сосредоточенным и наверняка его мысли о предстоящем новом, лондонском этапе карьеры и жизни.

Тем временем, в алматинском клубе готовятся к переменам в составе и решают, кто заменит Дастана Сатпаева в последующих матчах. Тем более, что впереди — ответственные игры не только в первенстве Казахстана, но и в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер Рафаэль Уразбахтин отмечает, что Дастан Сатпаев был и остается для всей команды примером.

— Все равняются на него. И думаю, в нашей академии все долгое время будут равняться на него, потому что он стал заразительным (в хорошем смысле) примером для всех. Для кого-то это мечта, но он показал, что мечта может быть явью. Нужно ничего не бояться, смело играть и проявлять себя. Что касается молодых ребят, то сейчас мы будем больше им давать игрового времени, больше давать минут, потому что Дастан у нас уезжает, место освобождается. Неважно, будет легионер или казахстанский игрок, если он соответствует, достоин, пожалуйста, выходи играть. Единственное, я, разговаривая с нашими молодыми футболистами, говорю, чтобы они не расслаблялись, даже если забили гол или отдали голевую передачу, — сказал Рафаэль Уразбахтин.

Отметим, что одним из тех, кто должен заменить Сатпаева, стал 30-летний испанец Марк Гуаль, совсем недавно присоединившийся к «Кайрату». По амплуа он, как и Дастан — центральный нападающий. По словам Уразбахтина, сейчас новичок адаптируется и активно набирает игровую форму.

— Мы ему от игры к игре даем больше игрового времени. Думаю, недели через две он наберет оптимальные кондиции, надеюсь, к матчам Лиги чемпионов он будет уже в оптимальной форме. А так видно, что игрок квалифицированный, он выходит, обостряет, создает, в двух матчах моменты хорошие. Думаю, и голы тоже придут. Мы рады его появлению у нас, наша задача — постепенно интегрировать в наш футбол. Он играл в польской «Легии» и там в похожий футбол они играют, — сказал Рафаэль Уразбахтин.

Напомним, что Дастан Сатпаев получил грант на обучение в казахстанском вузе.