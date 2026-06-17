Прощальный матч за «Кайрат»: Дастан Сатпаев оформил дубль и отправляется в «Челси»

В Алматы на Центральном стадионе состоялся перенесенный матч 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Алматинский «Кайрат» благодаря дублю Дастана Сатпаева, который провел прощальный матч перед переходом в лондонский «Челси», разгромил петропавловский «Кызылжар» 3:0.

Сатпаев оформил дубль, забив гол на 57 и на 87 минутах. Также гол на 85 минуте забил Исмаил Бекболат.

По итогам матча под овацию заполненного Центрального стадиона Дастан покинул поле.

Уже на днях он присоединится к своему новому клубу «Челси» и наверняка начнет предсезонку под руководством нового главного тренера «аристократов» Хаби Алонсо, который, как оказалось, хотел видеть в своей команде Дастана еще будучи тренером мадридского «Реала».

Напомним, что ранее Дастан Сатпаев вошел в рейтинг 50 лучших вундеркиндов-тинейджеров мирового футбола.