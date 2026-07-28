Единую платформу комуслуг Smart Turmys запустят до конца года в Казахстане

Первые модули платформы Smart Turmys планируется запустить в опытную эксплуатацию в IV квартале текущего года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр напомнил, что в Казахстане проводится цифровая модернизация коммунальной инфраструктуры, включающая автоматизацию объектов и установку интеллектуальных приборов учета.

По его словам, к 2029 году планируется обеспечить стопроцентную приборизацию коммунальной инфраструктуры в городах республиканского и областного значения.

— Ключевым элементом экосистемы ЖКХ станет платформа Smart Turmys. Уже в IV квартале текущего года планируется запуск ее первых модулей в опытную эксплуатацию. Платформа позволит вести единый реестр абонентов, цифровой учет коммунальных платежей и мониторинг потребления всех коммунальных ресурсов. Это повысит прозрачность работы отрасли, позволит сократить потери и создаст основу для дальнейшей цифровой модернизации ЖКХ, — сказал Ерсайын Нагаспаев.

Ранее сообщалось, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году.