Износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году

В Казахстане в 2026 году планируют отремонтировать 12 тысяч километров инженерных сетей в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев на заседании Правительства. По его словам, в рамках этого проекта в 2025 году отремонтировали 6,6 тыс. километров инженерных сетей, а также вывели восемь предприятий из зоны высокого риска. Сумма финансирования этих работ составила 547 млрд теңге.

В 2026 году планируется вывести еще восемь предприятий из категории объектов с критически высоким уровнем износа в категорию объектов со средним уровнем износа.

— В текущем году предусмотрен ремонт 12 тысяч километров инженерных сетей за счет финансирования в объеме 1 триллиона 138 миллиардов теңге. Из указанной суммы 759 миллиардов теңге направлены на финансирование строительных работ. По проектам стоимостью 379 миллиардов теңге, по которым определены EPC-подрядчики, ведутся разработка проектно-сметной документации и закуп материалов у отечественных товаропроизводителей, — сообщил Дарбаев.

В целом до 2029 года в Казахстане планируют вывести 70 коммунальных предприятий из зоны высокого риска. Ожидается, что доля предприятий с устойчивой инфраструктурой достигнет примерно двух третей.

Общий объем инвестиций в реализацию национального проекта в 2025–2029 годах составит 13 трлн теңге. Из них 6,8 трлн теңге направят на коммунальный сектор, еще 6,2 трлн теңге — на энергетический.

— За счет этих средств будут отремонтированы и модернизированы 84 тысячи километров инженерных сетей, введены в эксплуатацию источники энергии общей мощностью 7 309 МВт, а также построены и модернизированы 27 объектов генерации. В результате ожидается снижение среднего уровня износа инженерной инфраструктуры по стране до 40 процентов, а уровень аварийности на объектах сократится на 25 процентов, — сказал вице-министр.

Напомним, в декабре 2024 года был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и направлен на обновление действующей инфраструктуры, согласно современным требованиям и растущим потребностям экономики и населения.