Казахстанцев предупредили о самых распространенных фейках перед выборами

О наиболее распространенных фейках перед выборами и референдумами рассказал руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Бекарсланов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, при подготовке к референдуму по новой Конституции 15 марта специалисты центра заранее изучили, какие фейки распространялись во время выборов и референдумов в других странах.

— Очень часто используется инструмент, который называется импорт информационного повода. Например, ситуация, которая была на выборах в Испании или Италии, подается так, будто происходит сейчас где-нибудь в Алматинской области, — сказал Бекарсланов, выступая на экспертной платформе «САЙЛАУ — 2026: медиа и цифровые платформы».

Работники центра собрали архив фото, видео и аудиоматериалов, которые нередко злоумышленники повторно используют, выдавая их за новые. О таких случаях вброса информации казахстанцев предупредили заранее.

— Чаще всего циркулируют фото и видео по ситуациям, как вы помните, подвоз избирателей — карусели, о стирающихся ручках, вбросах бюллетеней и так далее. Эти все вещи мы нивелировали заранее, до дня непосредственного проведения референдума. И по факту мы фиксировали одно-два видео, — рассказал глава центра.

По словам Бекарсланова, в день референдума удалось оперативно нивелировать около 19 информационных инцидентов, связанных с распространением ложных сообщений, фото и видео.

— Большая работа была за несколько месяцев до проведения референдума, потому что мы обеспечили оперативное взаимодействие со всеми регионами, то есть с каждым акиматом областным и городским. Были общие чаты с Центральной избирательной комиссией, где мы вместе разрабатывали и проигрывали несколько раз какие-то алгоритмы, что позволило нам непосредственно в день самого референдума нивелировать порядка 19 кризисных ситуаций, случаев, в первые минуты каждого часа. То есть, при выявлении каких-то кризисных сообщений, видео, мы сразу могли быть на связи с тем или иным акиматом, либо акимат выходил на нас и совместно уже выдавали ответ, — сообщил он.

Напомним, с января по июнь 2026 года в Казахстане выявили и опровергли 68 случаев распространения ложной и манипулятивной информации. При этом в период подготовки к референдуму по новой Конституции число таких кейсов почти вдвое сократилось.

Выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

ЦИК уже зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля, в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

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