Какие факторы влияют на участие казахстанцев в выборах

Как сообщила главный научный сотрудник Айгуль Забирова, чем выше доход респондента, тем выше вероятность его участия в голосовании.

— Если семья оценивает последние 12 месяцев как благополучные, вероятность того, что человек придет на избирательный участок 23 августа, значительно возрастает. Такую же картину мы наблюдаем среди тех, кто рассчитывает, что в ближайший год будет жить лучше, чем сейчас, — сказала Забирова в кулуарах экспертной платформы «САЙЛАУ — 2026: медиа и цифровые платформы».

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По словам эксперта, на региональном уровне готовность избирателей участвовать в выборах зависит не столько от уровня валового регионального продукта, сколько от узнаваемости политических партий и оценки жителями изменений, произошедших за последний год.

— Узнаваемость партий хорошая, довольно-таки хорошая. В конце концов, большинство партий, которые сегодня идут в парламент Курултая, достаточно узнаваемые. То есть у них есть своя история, своя биография, есть какие-то определенные лица, есть какие-то идеи, которые, скажем так, фиксируют за собой те или иные социальные классы или социальные группы, — сообщила спикер.

По ее словам, именно ход избирательной кампании во многом определит, насколько хорошо избиратели будут знать партии, участвующие в выборах.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК уже зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля, в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь. В Астане запустили обратный отсчет до выборов депутатов Курултая.

Чем запомнился второй день предвыборной кампании в Казахстане — читайте в материале. Ранее партии Казахстана определили свои ключевые группы избирателей.