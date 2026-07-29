Партии Казахстана определили свои ключевые группы избирателей

Продолжается активная фаза агитационной кампании перед выборами депутатов Курултая: встречи «Әділет» с нефтяниками, социальная повестка ОСДП и НПК, акция «День без автомобиля» от «Байтақ», аграрные акценты «Ауыла», диалог «Ақ жол» с предпринимателями и форум Respublica в Семее. Агитационная кампания перешла к публичной полемике, передает Kazinform.

От производственных коллективов до молодежи: к каким группам обращаются партии

Партия «Әділет» сосредоточила кампанию на представителях промышленного сектора Атырауской области — нефтяниках, работниках нефтеперерабатывающих и вагоностроительных предприятий, ветеранах отрасли и молодежи. На встречах обсуждались развитие промышленности, цифровизация производства, поддержка работников, а также вопросы верховенства закона, защиты прав граждан и равенства всех перед законом.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) сосредоточилась на вопросах социальной справедливости и усиления государственных гарантий. Лидер партии Асхат Рахимжанов в ходе кампании вступил в публичную дискуссию с представителями НПК, отвергнув обвинения в несоответствии программы Конституции. По его словам, политики, участвующие в законотворчестве, должны глубоко знать основы государственного устройства и конституционного права.

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» адресовала кампанию гражданам, для которых приоритетны вопросы экологии, качества коммунальной инфраструктуры и рационального использования природных ресурсов. В центре повестки — развитие «зеленой» экономики, экологическая безопасность и условия труда медицинских работников. Отдельным форматом кампании стала акция «День без автомобиля», направленная на популяризацию экологически ответственного поведения.

Народная партия Казахстана (НПК) продолжила кампанию под лозунгами социальной защиты и усиления роли государства. В ответ на заявления ОСДП партия подчеркнула, что критиковала не президентскую форму правления, а предложение вернуться к президентско-парламентской модели. Кроме того, НПК выступила против отдельных инициатив Respublica и «Байтақ», указав на необходимость сохранения социальных гарантий и принципа персональной ответственности.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» ориентировалась на сельское население, фермеров и представителей агропромышленного комплекса. Основной акцент сделан на поддержке сельского хозяйства и развитии села. Одновременно партия критиковала программы «Ақ жол», Respublica и «Байтақ», заявив, что экономическая и экологическая политика должна учитывать интересы аграриев и сопровождаться эффективными мерами государственной поддержки.

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» продолжила работу с предпринимателями и сторонниками рыночных реформ, одновременно ведя наиболее заметную публичную полемику с Respublica. Поводом для взаимной критики стали отдельные положения программ и вопросы политической репутации. В партии подчеркнули, что выступают «не против богатства, а против бедности», подтверждая приверженность развитию предпринимательства и частной инициативы.

Партия Respublica также делает ставку на предпринимателей, представителей бизнеса и экономически активных избирателей. В ходе кампании партия поставила под сомнение реалистичность многолетних обещаний «Ақ жол», заявив о необходимости конкретных результатов. Таким образом, соперничество двух политических сил постепенно выходит за рамки отдельных инициатив и перерастает в борьбу за лидерство на правом электоральном поле.

Таким образом, межпартийная конкуренция становится одной из отличительных черт нынешней кампании.

Если на начальном этапе агитации политические силы преимущественно представляли собственные программы, то теперь они все активнее выстраивают кампанию через прямое сопоставление с оппонентами. Это повышает градус политической дискуссии и постепенно превращает борьбу программ в борьбу за право определять ключевую повестку выборов.