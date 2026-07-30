Какие фейки чаще всего распространяют в Казахстане

С января по июнь 2026 года в Казахстане выявили и опровергли 68 случаев распространения ложной и манипулятивной информации. При этом в период подготовки к референдуму по новой Конституции число таких кейсов почти вдвое сократилось, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Бекарсланов на экспертной платформе «САЙЛАУ — 2026: медиа и цифровые платформы».

— За первое полугодие центр совместно с центральными государственными органами выявил и опроверг 68 кейсов распространения ложной и манипулятивной информации. Из них 40 было в первом квартале и практически в два раза меньше, 28 кейсов, во втором квартале. Это как раз приходится на период подготовки и проведения общенационального референдума, — сказал он.

По словам Бекарсланова, к работе по выявлению и опровержению фейков были привлечены около 20 государственных органов и организаций, включая министерства и местные исполнительные органы.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Он отметил, что специалисты находили тексты, содержащие ложную информацию, а также дипфейки — фото-, видео- и голосовой контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта

Распространенными темами дезинформации были социальные выплаты, здравоохранение, финансы и безопасность.

— Наиболее часто подвергаются атакам Министерство труда и соцзащиты, Минздрав, МВД, Минобороны, Минэнергетики. Логика проста: чем выше общественный интерес, тем вирусность фейков растет, — пояснил Бекарсланов.

Напомним, Центр по борьбе с дезинформацией в Казахстане запустили 1 августа 2025 года. Его основная задача — выявлять фейки, публиковать объективные, проверенные данные по значимым темам и формировать культуру ответственного потребления контента.