Легенда «Енлик-Кебек» оживет на большом экране

В Алматы готовятся к съемкам масштабного исторического эпика о трагической любви, произошедшей в казахской степи в XVIII веке, передает агентство Kazinform.

Режиссером картины выступит Рустем Абдрашев, сценарий написан Канатом Рамазаном. Генеральным партнером выступает компания Kinopark.

«Енлик-Кебек» — культовая для Казахстана история любви, вдохновившая писателей Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова на создание литературных произведений и театральных постановок, а позже и Газизу Жубанову на написание одноименной оперы. Однако полноценной киноверсией легенда до сих пор не обзавелась. Фильм Рустема Абдрашева станет первой экранизацией истории двух возлюбленных.

Фото: Kinopark

По словам режиссера, история Енлик и Кебек — универсальна, и, несмотря на давность произошедшего, привлечет внимание современных зрителей.

— «Енлик-Кебек» — это не просто пересказ исторического события. Это фильм, который позволяет современной аудитории ощутить непреходящую ценность любви, свободы и права выбора — говорит Рустем Абдрашев.

Уже в ближайшее время команда создателей проведет кастинг на главные роли, а также отправится на поиски локаций в Восточно-Казахстанскую область и область Абай, где и пройдет основной блок съемок.