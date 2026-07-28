Три региона Казахстана отстают по реализации нацпроекта МЭКС

Премьер-министр Олжас Бектенов указал на регионы Казахстана, где наблюдаются низкие темпы реализации проектов в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства он отметил, что в целом реализация нацпроекта идет с положительной динамикой. В числе регионов, демонстрирующих хорошие результаты, он назвал Атыраускую, Карагандинскую, Павлодарскую области и область Жетісу.

При этом Шымкент, Алматинская область и область Ұлытау отстают от плановых показателей.

— Обращаю внимание, что реализация национального проекта осуществляется без выделения средств из республиканского бюджета. В этой связи необходимо активно использовать длинные и дешевые средства, предусмотренные в него, — сказал Премьер.

Объясняя отставания, аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что в области планируется реализовать 10 проектов на 62,9 млрд теңге. По его словам, четыре проекта финансируются за счет местного бюджета, остальные находятся в компетенции АО «Алатау Жарық Компаниясы».

В целом план выполнен на 50%.

— По направлению электроснабжения запланирована реализация 6 проектов общей стоимостью 58,9 млрд теңге. Из них на текущий год 44 млрд теңге. 17 июля по данным акционерного общества АЖК были начаты конкурсные процедуры, итоги которых будут подведены до 25 сентября. Со стороны местного исполнительного органа предусмотрена реализация 4 проектов. По теплоснабжению предусмотрена реализация 2 проектов общей стоимостью 2 млрд теңге. Договора с подрядными организациями заключены. То есть план выполнен на 50%, — отметил он.

Работы по реконструкции тепловых сетей планируют закончить до конца ноября.

Кроме того, еще на стадии поиска подрядчика находятся два проекта в сфере обновления водоснабжения и водоотведения стоимостью в 2 млрд теңге. Причиной тому стала отмена итогов конкурса по предписанию прокуратуры.

— По указанным проектам конкурсные процедуры были начаты с 5 июня текущего года. Однако на основании представления органов прокуратуры 14 июня итоги конкурсов были отменены, в связи с чем ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем следует отметить, что в Министерстве финансов Республики Казахстан указаны 2 проекта протокольно включенных в перечень неприоритетных проектов, финансирование которых подлежит приостановлению. Несмотря на это, конкурсы были объявлены повторно и подведение их итогов ожидается до 25 августа, — объяснил Султангазиев.

Глава региона заверил, что все работы завершат до конца 2026 года, а в 2027 году планируется реализация 14 проектов на сумму 23 млрд теңге.

В связи с этим Султангазиев попросил премьер-министра дать протокольное поручение об исключении этих объектов из перечня неприоритетных проектов.

— Вас послушать, все виноваты кроме вас. Ускоряйте. У нас осталось 50%, — отметил Бектенов.

Ранее сообщалось, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году. Кроме того, уровень износа электрических сетей снизят до 62%, а тепловых сетей — до 48%.