15 тысяч км электросетей отремонтируют в Казахстане в рамках МЭКС

В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в Казахстане в 2026 году планируют снизить уровень износа электрических сетей до 62%, а тепловых сетей — до 48%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, с начала реализации нацпроекта, с 2024 года, в сферу теплоснабжения привлечено 533 млрд теңге инвестиций.

— В прошлом году было отремонтировано 259 километров тепловых сетей, в текущем году планируется отремонтировать еще 336 километров. В результате средний уровень износа тепловых сетей снизится с 52 процентов до 48 процентов, уровень аварийности сократится на 7,2 процента, а потери тепловой энергии — на 1,6 процента. Кроме того, количество субъектов естественных монополий с критически высоким уровнем износа сократится на четыре предприятия, — сообщил вице-министр на заседании Правительства.

По его словам, к этому времени полностью реконструированы магистральные тепловые сети в городах Павлодаре и Темиртау. Аналогичные работы сейчас идут в Уральске. Кроме того, в стране отремонтируют 15 758 км электрических сетей.

— По итогам двух лет реализации проекта средний уровень износа электрических сетей снизится с 67 процентов до 62 процентов, уровень аварийности сократится на 3,9 процента, а потери электрической энергии — на 0,6 процента. В результате количество предприятий с критически высоким уровнем износа сократится на одно предприятие, — сообщил Дарбаев.

В сфере водоснабжения планируется отремонтировать 1,5 тыс. км инженерных сетей. Для этого привлекли 154 млрд теңге.

— В результате реализации проектов средний уровень износа сетей снизится с 39 процентов до 36 процентов, уровень аварийности сократится на 4 процента, а потери воды уменьшатся на 1,2 процента. По итогам реализации проекта количество предприятий с критически высоким уровнем износа сократится на шесть, — сказал вице-министр.

Как сообщалось ранее, износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году.

Напомним, в декабре 2024 года был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и направлен на обновление действующей инфраструктуры, согласно современным требованиям и растущим потребностям экономики и населения.