Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили развитие стратегического партнерства

Глава государства провел в Астане встречу с Президентом Таджикистана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026» в качестве почетного гостя.



В ходе встречи президенты высоко оценили текущий уровень казахско-таджикских отношений, которые последовательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.



Подчеркнута важная роль регулярного политического диалога, а также активных контактов между правительствами и деловыми кругами двух стран.



Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.



Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.

Как сообщалось ранее, сегодня в Астане состоялось официальное открытие «Игр Будущего — 2026».

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026» в столице Казахстана.

С 29 июля по 9 августа Астана впервые станет площадкой проведения международного турнира, объединяющего киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. В этом году планируется участие более 800 спортсменов из 34 стран.

Соревнования пройдут по восьми дисциплинам — этофиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.