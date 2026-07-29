Токаев: Игры будущего в Астане придадут новый импульс развитию мирового фиджитал-движения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства поприветствовал участников и гостей соревнований, отметив, что турнир впервые проходит в Казахстане.
— Прежде всего хочу от всей души поприветствовать всех вас в нашей столице — Астане. Сегодня мы открываем международный турнир «Игры будущего — 2026». Это историческое событие особого значения, которое способствует укреплению дружеских отношений между нашими странами. В этом году турнир впервые проходит в Казахстане. Для нас это большая честь, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента России Владимира Путина за направленное участникам турнира видеоприветствие, а также приветствовал прибывших на церемонию открытия Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он также выразил благодарность руководителям официальных делегаций за участие в мероприятии.
Президент отметил, что «Игры будущего» были инициированы Россией и за короткое время превратились в соревнования мирового уровня. По его словам, успешная реализация проекта стала возможной благодаря Президенту России Владимиру Путину.
— За короткое время турнир приобрел мировой масштаб. Первые Игры состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби, а сегодня мы собрались здесь, на земле Великой степи. В столицу Казахстана прибыли около 800 спортсменов более чем из 30 государств. Уверен, что «Игры будущего — 2026» в Астане придадут новый импульс развитию мирового фиджитал-движения, объединяющего классический спорт и кибериндустрию, — отметил Касым-Жомарт Токаев.