Токаев: Игры будущего в Астане придадут новый импульс развитию мирового фиджитал-движения

Глава государства поприветствовал участников и гостей соревнований, отметив, что турнир впервые проходит в Казахстане.

— Прежде всего хочу от всей души поприветствовать всех вас в нашей столице — Астане. Сегодня мы открываем международный турнир «Игры будущего — 2026». Это историческое событие особого значения, которое способствует укреплению дружеских отношений между нашими странами. В этом году турнир впервые проходит в Казахстане. Для нас это большая честь, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента России Владимира Путина за направленное участникам турнира видеоприветствие, а также приветствовал прибывших на церемонию открытия Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он также выразил благодарность руководителям официальных делегаций за участие в мероприятии.

Президент отметил, что «Игры будущего» были инициированы Россией и за короткое время превратились в соревнования мирового уровня. По его словам, успешная реализация проекта стала возможной благодаря Президенту России Владимиру Путину.