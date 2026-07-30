Семь партий, один эфир и первый политический экзамен предвыборной кампании

Жребий, Хартия этики и один открытый микрофон на всех – так выглядел главный политический вечер недели, передает Kazinform.

Предвыборная гонка вступила в фазу, когда программные тезисы партий проверяются уже в прямом эфире. Вчера на телеканале Qazaqstan прошли национальные дебаты с участием всех семи партий, претендующих на места в Курултае, событие, которое задало тон всей избирательной неделе вместе с насыщенным графиком встреч с избирателями.

Правила игры: честность по жребию

Организаторы дебатов заранее сняли главный вопрос любой публичной дискуссии – вопрос о равных условиях. Перед началом эфира представители партий подписали Хартию этики, обязавшись вести полемику без перехода на личности. Очередность выступлений определял генератор случайных чисел буквально за несколько минут до начала эфира, на глазах у участников. Жребий выстроил порядок так: «Ауыл», «Байтақ», «Әділет», ОСДП, «Ақ жол», Respublica и Народная партия Казахстана.

В студии алматинского медиацентра сошлись два регистра: атмосфера прямого эфира – камеры, ведущие, эксперты и живая энергия зала, где сторонники каждой партии пришли поддержать своих кандидатов.

Человеческий капитал как главное поле боя

Модераторы вынесли в центр дискуссии тему, которая касается каждого избирателя напрямую: развитие человеческого капитала – образование, социальная поддержка, перспективы для молодежи, подготовка кадров для экономики будущего. Партии не просто зачитывали программы, они спорили, чей рецепт работает лучше, и не стеснялись сравнивать свои подходы с позициями соседей по студии.

«Ауыл» открыла дебаты темой села. По словам Серика Егизбаева, сильное государство начинается с устойчивых регионов, а значит с сельской квоты для абитуриентов, помощи с трудоустройством и жильем для работающих на земле.

«Байтақ» развернула тему человеческого капитала через экологию. Нургуль Кадырбаева утверждала: здоровье общества – следствие состояния окружающей среды, экокультура должна системно закладываться в воспитание молодежи.

Партия «Әділет» вышла с самым напористым блоком – образование, наука, кадры для IT. Ренат Бектуров сделал ставку на инвестиции в знания и специалистов как на главный источник роста страны.

ОСДП акцентирует на социальной справедливости. Тазабек Самбетбай говорил о защите трудовых прав, доходах учителей, врачей и ученых, так как экономический рост без решения социальных вопросов невозможен.

«Ақ жол» сосредоточилась на предпринимательском потенциале. Олжас Нуралдинов говорил о том, чтобы у молодежи была возможность реализовать идеи независимо от региона проживания.

Respublica ответила технологической повесткой – цифровизация экономики, подготовка нового поколения специалистов, поддержка тех, кто готов запускать собственные проекты.

Народная партия Казахстана закрыла круг выступлений важной темой социальной защиты: доступное образование и медицина, активная роль государства в поддержке граждан.

При всей остроте отдельных реплик дебаты обошлись без резкой риторики. Участники спорили об идеях, а не переходили на личности.

Голос зрителя: 21 334 мнения за один вечер

Дебаты стали не только площадкой для партий, но и первым по-настоящему массовым замером зрительских симпатий в этой кампании. Через QR-код в эфире свой голос отдали 21 334 человека. Опрос по заказу телерадиокорпорации «Казахстан» провела аккредитованная при ЦИК ассоциация «Институт демократии».

По результатам опроса «Әділет» получила 67,1% голосов зрителей. Дальше расположились «Ақ жол» (9,9%), Народная партия Казахстана (8,2%), «Ауыл» (5,4%), Respublica (4,3%), ОСДП (2,2%) и «Байтақ» (2,1%); а 0,8% зрителей заявили, что выступление ни одной партии их не убедило.

Показательна и структура вопросов, которые зрители присылали через соцсети во время эфира: 40,37% касались социальной повестки, 19,27% экономики, 16,51% культуры, 13,76% политики и 10,09% экологии. Аудиторию прежде всего интересовало качество жизни и социальная защита и именно эти темы задавали ритм всему вечеру.

Параллельно: диалог на местах продолжается

Пока в студии шли дебаты, кампания на местах не останавливалась. «Әділет» встречалась с металлургами, врачами, спортсменами, аграриями и жителями области Ұлытау и Акмолинской области. ОСДП говорила с гражданами о занятости, образовании и медицине. «Байтақ» продвигала экологическую повестку, а именно переработку отходов и зеленую экономику. Народная партия Казахстана предложила изменить систему медико-социальной экспертизы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. «Ауыл» продолжила диалог с сельскими районами, «Ақ жол» встречалась с предпринимателями и малым бизнесом, а Respublica обсуждала модернизацию производства и поддержку молодежных инициатив.

Вчерашний эфир стал моментом, где программы партий впервые прозвучали не по отдельности, а в прямом сопоставлении друг с другом и показали избирателю, чем на самом деле отличаются семь предложенных версий будущего Казахстана.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.