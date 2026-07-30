Итальянские поклонники Димаша провели благотворительную акцию в поддержку детских домов Актобе

Поклонники Димаша Кудайбергена из Италии организовали благотворительную акцию в поддержку воспитанников детских домов Актобе, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com .

Средства, собранные в рамках инициативы, были направлены на приобретение необходимых вещей для детей.

К реализации проекта присоединился учитель Димаша, маэстро Марат Айтимов. Благодаря совместным усилиям Dears удалось приобрести подгузники, детское питание, одежду, обувь, лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

Помощь была адресована прежде всего самым маленьким воспитанникам, нуждающимся в постоянном уходе и внимании.

Подобные благотворительные инициативы уже давно стали важной частью деятельности международного сообщества Dears. Поклонники Димаша из разных стран регулярно объединяются, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, говорится в публикации.

Ранее поклонники Димаша Кудайбергена из Италии провели благотворительную акцию в поддержку нуждающихся семей.