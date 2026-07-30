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    Итальянские поклонники Димаша провели благотворительную акцию в поддержку детских домов Актобе

    Поклонники Димаша Кудайбергена из Италии организовали благотворительную акцию в поддержку воспитанников детских домов Актобе, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Итальянские поклонники Димаша провели благотворительную акцию в поддержку детских домов Актобе
    Фото: dimashnews.com

    Средства, собранные в рамках инициативы, были направлены на приобретение необходимых вещей для детей.

    К реализации проекта присоединился учитель Димаша, маэстро Марат Айтимов. Благодаря совместным усилиям Dears удалось приобрести подгузники, детское питание, одежду, обувь, лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

    Помощь была адресована прежде всего самым маленьким воспитанникам, нуждающимся в постоянном уходе и внимании.

    Подобные благотворительные инициативы уже давно стали важной частью деятельности международного сообщества Dears. Поклонники Димаша из разных стран регулярно объединяются, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, говорится в публикации.

    Ранее поклонники Димаша Кудайбергена из Италии провели благотворительную акцию в поддержку нуждающихся семей.

    Акции Детские дома Культура Италия Димаш Кудайберген Актобе
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор