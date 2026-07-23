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    Творчество Димаша вдохновило его поклонников на благотворительную акцию в Италии

    Поклонники Димаша Кудайбергена из Италии провели благотворительную акцию в поддержку нуждающихся семей, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Творчество Димаша вдохновило его поклонников на благотворительную акцию в Италии
    Фото: dimashnews.com

    Участники итальянского фан-клуба Димаша Кудайбергена Italian Dears посетили центр Caritas в городе Колоньо-Монцезе (Италия), где передали продукты питания семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

    Благодаря благотворительной инициативе помощь получили 35 семей, которые будут обеспечены продуктами питания на два месяца.

    Участники акции отметили, что творчество Димаша вдохновляет их на добрые дела и поддержку людей, нуждающихся в помощи. По их словам, даже небольшой вклад способен сделать жизнь других немного легче.

    Представители Italian Dears выразили благодарность всем поклонникам, принявшим участие в акции, а также сотрудникам центра Caritas за теплый прием и поддержку инициативы.

    Ранее международное сообщество поклонников Димаша Кудайбергена объединилось ради благой цели, организовав гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня.

    Италия Димаш Кудайберген Благотворительность
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор