Поклонники Димаша Кудайбергена из Латинской Америки помогают пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Международное сообщество поклонников Димаша Кудайбергена вновь объединилось ради благой цели, организовав гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, передает Kazinform со ссылкой на сайт dimashnews.com .

Инициатива Dears For Venezuela была создана официальным фан-клубом Димаша в Венесуэле как оперативный отклик на гуманитарный кризис. Вскоре к акции присоединились семь фан-клубов Димаша из стран Латинской Америки, а также представители различных K-pop-сообществ.

Собранные средства были направлены на приобретение медикаментов, средств гигиены, товаров для детей, продуктов длительного хранения, питьевой воды и других предметов первой необходимости. Волонтеры венесуэльского фан-клуба организовали закупку и доставку гуманитарной помощи больницам, благотворительным организациям и семьям, наиболее пострадавшим от стихийного бедствия.

В настоящее время инициатива Dears For Venezuela продолжает оказывать поддержку пострадавшим, объединяя усилия поклонников Димаша из разных стран.

Напомним, число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тысячи человек.