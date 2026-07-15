Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тысячи человек

Не менее 4734 человек погибли в результате недавних землетрясений в Венесуэле, сообщил во вторник спикер парламента страны Хорхе Родригес, передает агентство Kazinform со ссылкой на EFE.

Таким образом, число жертв выросло на 173 человека по сравнению с озвученными ранее в июле данными.

Число пострадавших за последние дни не изменилось, оно составляет 16 740 человек. Кроме того, почти 18 тыс. жителей страны остаются без крова.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Также сообщалось, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек.