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    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек, власти сообщили о тысячах пострадавших, разрушенных зданиях и масштабной спасательной операции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек
    Фото: ЮНИСЕФ

    Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

    Сколько людей удалось спасти после землетрясения

    Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом в своем Telegram-канале, ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

    В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 29 966 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 889 человек, еще 16 740 получили ранения. 

    Венесуэла Пропавшие Землетрясение Местные органы власти ТАСС Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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