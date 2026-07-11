Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек, власти сообщили о тысячах пострадавших, разрушенных зданиях и масштабной спасательной операции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Сколько людей удалось спасти после землетрясения

Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом в своем Telegram-канале, ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 29 966 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 889 человек, еще 16 740 получили ранения.