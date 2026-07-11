Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек, власти сообщили о тысячах пострадавших, разрушенных зданиях и масштабной спасательной операции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.
Сколько людей удалось спасти после землетрясения
Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом в своем Telegram-канале, ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.
В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 29 966 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 889 человек, еще 16 740 получили ранения.