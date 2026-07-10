Власти Венесуэлы обновили данные о жертвах мощного землетрясения

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 889 человек, еще 16 740 получили ранения, сообщили власти страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Он также проинформировал, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 28 836 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи человек.