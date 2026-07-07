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    Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу

    Первая партия гуманитарной помощи, направленная Китаем после разрушительных землетрясений, прибыла в Венесуэлу, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу
    Фото: Синьхуа

    Первая партия гуманитарной помощи, предоставленной правительством Китая, прибыла в международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, расположенном недалеко от столицы Венесуэлы — Каракаса.

    В церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол Китая в стране Лань Ху.

    Иван Хиль от имени венесуэльского народа выразил благодарность правительству Китая за оказанную поддержку. По его словам, после землетрясений китайская сторона поддерживает тесную коммуникацию с венесуэльским правительством.

    — Этот груз, включающий палатки и электрогенераторы, жизненно важен для людей, лишившихся крова в результате стихийного бедствия, и является свидетельством прочных отношений всепогодного стратегического партнерства между двумя странами, — отметил  Иван Хиль.

    Глава МИД также подчеркнул, что китайская община и компании с китайским капиталом в Венесуэле с первых дней после стихийного бедствия участвовали в спасательных работах и помогали людям, вынужденным покинуть свои дома. Он добавил, что эти проявления солидарности укрепили дружбу между народами двух стран.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Число погибших в Венесуэле в результате землетрясений возросло до 3 535 человек.

    Венесуэла Синьхуа Китай Землетрясение Гуманитарная помощь Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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