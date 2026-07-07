Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу

Первая партия гуманитарной помощи, направленная Китаем после разрушительных землетрясений, прибыла в Венесуэлу, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Первая партия гуманитарной помощи, предоставленной правительством Китая, прибыла в международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, расположенном недалеко от столицы Венесуэлы — Каракаса.

В церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол Китая в стране Лань Ху.

Иван Хиль от имени венесуэльского народа выразил благодарность правительству Китая за оказанную поддержку. По его словам, после землетрясений китайская сторона поддерживает тесную коммуникацию с венесуэльским правительством.

— Этот груз, включающий палатки и электрогенераторы, жизненно важен для людей, лишившихся крова в результате стихийного бедствия, и является свидетельством прочных отношений всепогодного стратегического партнерства между двумя странами, — отметил Иван Хиль.

Глава МИД также подчеркнул, что китайская община и компании с китайским капиталом в Венесуэле с первых дней после стихийного бедствия участвовали в спасательных работах и помогали людям, вынужденным покинуть свои дома. Он добавил, что эти проявления солидарности укрепили дружбу между народами двух стран.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Число погибших в Венесуэле в результате землетрясений возросло до 3 535 человек.