Число погибших в Венесуэле в результате землетрясений возросло до 3 535 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 535 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Обновленные данные о погибших, пострадавших и масштабах разрушений опубликовал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По информации ежедневной правительственной сводки, травмы получили 16 740 человек, без жилья остались 17 854 человека. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 строений получили серьезные повреждения.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других лечебных учреждениях получили 25 016 пострадавших. Кроме того, поддержку оказали 86 794 семьям, пострадавшим от стихийного бедствия, им передали 9 603 тонны продовольствия.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились на расстоянии около 10 километров друг от друга в штате Яракуй.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

Согласно предварительным данным Программы развития ООН (ПРООН), прямой экономический ущерб, нанесенный Венесуэле землетрясениями 24 июня, оценивается в 6,7 млрд долларов. Также сообщалось, что в Венесуэле нашли выжившего под руинами через неделю после землетрясения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,3 тысячи человек.