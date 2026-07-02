Выжившего нашли под руинами через неделю после землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле мужчина был спасен живым из-под завалов спустя восемь дней после разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В Венесуэле спасатели извлекли живым 43-летнего мужчину, который провел под завалами разрушенного здания около восьми суток после сильных землетрясений 24 июня. Речь идет об Эрнане Альберто Гиле Флоресе, охраннике торгового центра в городе Ла-Гуайра, которого удалось обнаружить 28 июня.

Международные спасательные команды несколько дней работали на месте трагедии в сложных условиях — из-за продолжающихся дождей и повторных афтершоков. Через узкий проход пострадавшему передавали воду и жидкое питание, что позволило поддерживать его жизнь до момента эвакуации.

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в стране с интервалом в 39 секунд произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После них продолжаются масштабные поисково-спасательные работы.

Напомним, в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 2295 человек, еще более 11 тысяч получили травмы. В стране объявлен семидневный траур. При этом ООН считает около 50 тысяч человек пропавшими без вести. По словам Родригеса, около 30 тысяч из них находились в портовой зоне города Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего.