Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2295, объявлен семидневный траур

В результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, погибли 2295 человек, еще более 11 тысяч получили травмы, сообщили власти. В стране объявлен семидневный траур, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Число погибших при двух землетрясениях, произошедших в Венесуэле в ночь на 25 июня достигло 2295 человек. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Кроме того, на данный момент известно об 11267 раненых и почти 13 тысяч людей, оставшихся без крова.

При этом ООН считает около 50 тысяч человек пропавшими без вести. По словам Родригеса, около 30 тысяч из них находились в портовой зоне города Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего. Он отметил, что там спасатели спасли из-под завалов почти 6,5 тысячи человек, однако, по мнению политика, число выживших может достигать 20 тысяч человек, поскольку многим удавалось выбраться самостоятельно или с помощью близких.

В стране объявлен семидневный траур

1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал в тот же день в 18:00 по местному времени.

— Душа Венесуэлы разрывается от горя из-за человеческих жертв разрушительных землетрясений. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины, — Родригес на своей странице в соцсети X.

Разрушительный «сейсмический дуплет»

24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков.

В результате обрушились множество домов. Особенно сильно пострадал штат Ла-Гуайра, где находятся международный аэропорт и крупнейший в стране морской порт. В связи с землетрясением в стране объявлено чрезвычайное положение.