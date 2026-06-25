Мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе

В Венесуэле в среду вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого в столице страны Каракасе обрушились здания, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров.

Жители Каракаса эвакуировались из раскачивающихся зданий и оставались на улице — многие были явно потрясены, увидев обрушившиеся стены, сквозь которые с улицы была видна мебель. В двух районах столицы, где обычно оживленно работают рестораны и другие заведения, поднялись столбы пыли.

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сообщил, что толчки ощущались в нескольких штатах, а в каракасском районе Альтамира сложились «тревожные ситуации» с обрушением жилых домов и зданий. Он призвал жителей оставаться на улице, поскольку афтершоки могут нанести дополнительный ущерб ряду строений.