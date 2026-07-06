Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,3 тысячи человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, достигло 3342 человек, пострадали более 16,7 тыс., передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес, спасены 6462 человека. Число жертв за последние двое суток увеличилось на 388, количество спасенных остается неизменным.

Помощь получили 86 794 семьи, без жилья остаются 17 345 человек. Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух основных толчков зафиксировано 995 афтершоков.

В ликвидации последствий катастрофы задействованы более 4 тыс. иностранных спасателей, около 30 тыс. военнослужащих и сотрудников экстренных служб, а также свыше 27 тыс. добровольцев.

Для пострадавших развернуты 79 временных лагерей, доставлено 9585 тонн продовольствия и 669 тыс. литров питьевой воды.

24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков, в результате которых обрушилось множество домов.

Сильнее всего катастрофа затронула штат Ла-Гуайра, где находятся международный аэропорт и крупнейший в стране морской порт. В связи с землетрясением власти страны объявили чрезвычайное положение и семидневный траур. ВОЗ предупредила об угрозе вспышек инфекций в Венесуэле после трагедии.

По оценке американского Национального центра предупреждений о цунами, в Венесуэле произошел так называемый «сейсмический дуплет», когда в одной и той же зоне с разницей всего в несколько секунд происходят два землетрясения большой магнитуды.

1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.