ВОЗ предупредила об угрозе вспышек инфекций в Венесуэле после землетрясения

Волна инфекционных заболеваний угрожает Венесуэле из-за прошедшего в стране разрушительного землетрясения. Об этом заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте на брифинге в ООН, передает агентство Kazinform.

— Главным образом для людей, которые сейчас живут в местах временного размещения, существует повышенный риск вспышек заболеваний, от которых есть вакцины, таких как корь, дифтерия и коклюш, — приводит его слова пресса.

Вместе с тем Угарте добавил, что также растет риск вспышек болезней, передающихся через укусы насекомых и воду, среди которых лихорадка денге, чикунгунья и диарейные заболевания.

ВОЗ приняла решение проводить точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах, а ПАОЗ экстренно доставила в страну 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы.

Однако, по словам Угарте, эти меры недостаточны. Основной упор был сделан на предотвращении эпидемий, восстановлении водоснабжения и экстренной иммунизации.

Ранее сообщалось, что Россия направит Венесуэле гуманитарную помощь: палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.

По состоянию на утро 3 июля число погибших в Венесуэле в результате землетрясений возросло до 2595 человек.

1 июля Делси Родригес объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал в тот же день в 18:00 по местному времени.

Напомним, что 24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков.