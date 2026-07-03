Число погибших в Венесуэле в результате землетрясений возросло до 2595 человек, более 12000 получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате землетрясений погибли 2595 человек и более 12000 получили ранения.

При этом разрушено 189 зданий.

1 июля Делси Родригес объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений. Действовать он начал в тот же день в 18:00 по местному времени.

Напомним, что 24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков.