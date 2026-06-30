Прямой ущерб, нанесенный Венесуэле землетрясениями, составляет $6,7 млрд — ООН

Согласно предварительным данным Программы развития ООН (ПРООН), прямой экономический ущерб, нанесенный Венесуэле землетрясениями 24 июня, оценивается в 6,7 млрд долларов, что составляет около 6% ВВП страны, передает агентство Kazinform.

Эти цифры основаны на оперативной оценке системы RAPIDA, выполненной с использованием спутниковых данных и сейсмического моделирования. Однако, как подчеркивают в ПРООН, главным последствием стихии остаются трагедии людей и сообществ, оказавшихся в эпицентре бедствия.

Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны и были ощутимы в густонаселенных и экономически значимых регионах, включая столицу Каракас. По оценкам ПРООН, в зоне воздействия стихии находилось около 1,7 миллиона строений.

Анализ показал, что 8,6 миллиона человек подверглись воздействию толчков выше умеренного уровня, а около 2,1 миллиона — сильного. Власти предупреждают, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных операций. Для миллионов жителей пострадавших регионов путь к восстановлению только начинается: они сталкиваются с утратой жилья, имущества и источников дохода.

Основная часть прямого ущерба связана с разрушением жилых домов и экономических объектов. В оценку ПРООН не включена потеря инфраструктуры, долгосрочные последствия для экономики и затраты на восстановление. Эксперты отмечают, что общий экономический эффект обычно составляет от полутора до трех раз больше прямого ущерба, и окончательные данные будут уточняться по мере поступления новой информации.

Спутниковые наблюдения фиксируют возможные отключения электроэнергии в ряде регионов страны — об этом свидетельствуют резкие снижения уровня ночного освещения после землетрясений.

Система RAPIDA, основанная на использовании ИИ, спутниковых снимков и других инновационных технологий, позволяет получать оперативную картину разрушений в течение первых 72 часов после катастрофы. Высокое разрешение снимков помогает выявлять повреждения, определять уязвимые группы населения и координировать экстренные меры.

Дополнительный анализ спутниковых данных продолжается: по мере появления более четких изображений специалисты смогут точнее оценить масштабы разрушений, число пострадавших и объемы перемещенного населения.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек.