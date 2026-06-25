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    Видео момента землетрясения и кадры разрушений в Венесуэле появились в сети

    В сети появились кадры мощного землетрясения, потрясшего Венесуэлу в среду вечером. Видео с камер наблюдения столичного аэропорта и записи СМИ фиксируют момент удара стихии и его последствия, передает Kazinform.

    Видео момента землетрясения и кадры разрушений в Венесуэле появились в сети
    Снимок видео: x.com /@mexicotimes

    По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился на карибском побережье, в районе населенного пункта Морон, на глубине 13 километров. Толчки ощущались в нескольких штатах страны.

    Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каракасе, расположенном в 168 км от эпицентра. В оживленном районе Альтамира зафиксированы обрушения жилых домов и зданий. 

    Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо подтвердил критическую ситуацию в столице и призвал граждан не возвращаться в дома. Опасность сохраняется из-за афтершоков, которые могут окончательно разрушить поврежденные строения.

    Землетрясение может иметь серьезные последствия для экономики страны. По оценкам USGS, ущерб может составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы, сообщает ТАСС.

    На опубликованных видео можно увидеть хронику событий: от съемки из терминалов аэропорта, где ощущалась сильная тряска.

    Венесуэла Землетрясение Происшествия, ЧС Видео Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор