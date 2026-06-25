Видео момента землетрясения и кадры разрушений в Венесуэле появились в сети

В сети появились кадры мощного землетрясения, потрясшего Венесуэлу в среду вечером. Видео с камер наблюдения столичного аэропорта и записи СМИ фиксируют момент удара стихии и его последствия, передает Kazinform.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился на карибском побережье, в районе населенного пункта Морон, на глубине 13 километров. Толчки ощущались в нескольких штатах страны.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каракасе, расположенном в 168 км от эпицентра. В оживленном районе Альтамира зафиксированы обрушения жилых домов и зданий.

A strong 7.1 magnitude earthquake rattled the coast of Venezuela on Wednesday evening, damaging buildings in the capital and triggering a tsunami advisory. https://t.co/xPM3p6I0MO pic.twitter.com/Uype0YE7Zh — ABC News (@ABC) June 24, 2026

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо подтвердил критическую ситуацию в столице и призвал граждан не возвращаться в дома. Опасность сохраняется из-за афтершоков, которые могут окончательно разрушить поврежденные строения.

Землетрясение может иметь серьезные последствия для экономики страны. По оценкам USGS, ущерб может составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы, сообщает ТАСС.

На опубликованных видео можно увидеть хронику событий: от съемки из терминалов аэропорта, где ощущалась сильная тряска.

WATCH: Moment earthquake hits at airport. pic.twitter.com/FNyMjQAC6a — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026