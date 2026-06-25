Мощные землетрясения в Венесуэле: десятки погибших, сотни пострадавших

По меньшей мере 32 человека погибли, еще более 700 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, передает агентство Kazinform со ссылкой на teleSUR .

Правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение по всей стране. Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия.

Подземные толчки ощутили в столице страны Каракасе. В городе есть разрушения.

— Это настоящая трагедия. Десятки зданий обрушились, и мы изо всех сил стараемся спасти как можно больше жизней, — заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.



Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Родригес выразила соболезнования семьям погибших и призвала общественность к спокойствию, единству и сотрудничеству для проведения оценки рисков в домах.

Напомним, в среду в 18:04 по местному времени произошло первое землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 13 километров с эпицентром в Мороне, в 200 километрах от столицы. Почти сразу же произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 ближе к поверхности, на глубине всего 10 километров.

Землетрясения были настолько мощными, что их ощущали даже в нескольких районах Колумбии.

Известно о 20 афтершоках, сейсмологи предупредили, что в течение 24 часов будут ощущаться еще 20 афтершоков магнитудой 4,0 или выше, а в течение недели — еще шесть землетрясений магнитудой 5,0.

⚠️Impactantes imágenes muestran edificios colapsados tras el terremoto de Venezuela pic.twitter.com/jRz1bwzOSz — Alerta de Temblor (@ALERTADETEMBLOR) June 24, 2026

Землетрясения совпали с национальным праздником Венесуэлы, посвященным годовщине битвы при Карабобо — ключевого сражения войны за независимость страны. Из-за выходного дня дома находилось больше людей, чем обычно.

🔴 #URGENTE | Cámara captó el comienzo del terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/oBVTIYeYbF — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

По мнению американских властей, это самое мощное сейсмическое движение, зарегистрированное в Венесуэле за последнее столетие, даже более сильное, чем-то, что произошло в 1967 году и разрушило часть Каракаса, унеся жизни сотен людей.

— Два мощных землетрясения, которые только что обрушились на великий народ Венесуэлы, оба масштабны и унесли ужасающие жизни. США готовы, желают и могут помочь! Я поручил всем государственным ведомствам подготовиться к быстрым действиям. Мы будем рядом с нашими замечательными новыми друзьями. Первые сообщения неутешительны! , — написал президент США Дональд Трамп в соцсетях.

Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

Напомним, в четверг утром в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.