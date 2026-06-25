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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

    У восточного побережья префектуры Иватэ на севере Японии в четверг утром произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает агентство Kazinform со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

    Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кубе
    Фото: hurriyet.com.tr

    Толчки были зафиксированы в 07:30 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 километров. Угрозы цунами нет, сообщило агентство.

    После землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов синкансэн на участке Сендай — Син-Аомори, пишет Kyodo.

    Район, где произошло землетрясение, в последние месяцы неоднократно становился эпицентром сильных подземных толчков.

    Япония Землетрясение Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
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