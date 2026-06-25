В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

У восточного побережья префектуры Иватэ на севере Японии в четверг утром произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает агентство Kazinform со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Толчки были зафиксированы в 07:30 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 километров. Угрозы цунами нет, сообщило агентство.

После землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов синкансэн на участке Сендай — Син-Аомори, пишет Kyodo.

Район, где произошло землетрясение, в последние месяцы неоднократно становился эпицентром сильных подземных толчков.