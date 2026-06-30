Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек

В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясений, произошедших 24 июня, число погибших возросло до 1719 человек, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну.

Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясений возросло до 1719 человек, а число раненых — до 5 034.

По его словам, от землетрясений пострадали 22 619 человек, из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились.

Напомним, в Венесуэле в 24 июня вечером и 25 июня утром произошли землетрясения, было разрушено много домов.

В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным.

Венесуэла принимает помощь от международных организаций и разных стран.