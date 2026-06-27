Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек

В Венесуэле количество погибших из-за землетрясения достигло 920 человек, передает Kazinform со ссылкой на CNN. Об этом прессе сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Ранее в этот день президент страны Делси Родригес говорила о 589 погибших и 2890 раненых. Чиновники считают, что количество жертв будет больше, поскольку разбор завалов продолжается и все чаще находят умерших.

В Венесуэле в среду вечером и четверг утром произошли землетрясения магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5, было разрушено много домов. В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным.

Венесуэла принимает помощь от международных организаций и разных стран.

Ранее число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес.