Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235

Министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщил в интервью государственному телевидению о том, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235, передает Kazinform со ссылкой на телеканал VTV.