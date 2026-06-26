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    Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235

    Министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщил в интервью государственному телевидению о том, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235, передает Kazinform со ссылкой на телеканал VTV.

    Венесуэлада
    Фото: Report

    Число погибших после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших 24 июня, до 235 человек, число пострадавших достигло 4 300.

    Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила регион зоной бедствия.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес.

    Венесуэла Землетрясение В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор