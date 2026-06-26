Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования Делси Родригес

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле.

— В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим — скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, — говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, ООН призывает к беспрецедентной международной мобилизации для помощи Венесуэле, где в результате двух мощных землетрясений сотни людей погибли и тысячи получили ранения.