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    Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования Делси Родригес

    Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле.

    — В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим — скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, — говорится в телеграмме.

    Как сообщалось ранее, ООН призывает к беспрецедентной международной мобилизации для помощи Венесуэле, где в результате двух мощных землетрясений сотни людей погибли и тысячи получили ранения.

    Касым-Жомарт Токаев Венесуэла Акорда Соболезнования Землетрясение
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор