ООН призывает к беспрецедентной международной мобилизации для помощи Венесуэле

Более 180 человек погибли, тысячи получили ранения в результате двух мощных землетрясений, усугубивших гуманитарный кризис в Венесуэле. ООН обратилась к мировому сообществу за содействием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

ООН выступила с чрезвычайным обращением к международному сообществу и выразила готовность координировать любые действия, направленные на усиление гуманитарного реагирования после разрушительных землетрясений в Венесуэле.

На текущее время по последним официальным данным в стране погибли 188 человек, более 1500 граждан получили ранения.

— Мы полностью мобилизованы, чтобы поддержать народ Венесуэлы после смертоносных и разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну, — сообщил в четверг руководитель гуманитарных операций ООН Том Флетчер в заявлении, распространенном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Оба землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей всего в одну минуту и вызвали обрушение зданий, отключения электроэнергии и закрытие главного аэропорта страны. Жители жалуются на острую нехватку ресурсов, с которой сталкиваются экстренные службы на фоне уже глубокого социально-экономического кризиса.

На месте спасатели продолжают искать выживших под завалами, ООН координирует международное развертывание городских поисково-спасательных отрядов. Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение, приостановили занятия в школах и открыли учебные заведения как временные убежища и пункты приема помощи в наиболее пострадавших районах.

Особенно сильно толчки ощущались в Каракасе и прибрежных штатах, таких как Фалькон, где под обрушившимися зданиями по-прежнему остаются люди. ООН подчеркивает неотложную необходимость в устойчивой международной поддержке гуманитарных организаций, работающих в стране, особенно с учетом того, что число жертв в ближайшие часы может еще вырасти.

Напомним, 24 июня в 18:04 по местному времени в Венесуэле произошло первое землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 13 километров с эпицентром в Мороне, в 200 километрах от столицы. Почти сразу же произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 ближе к поверхности, на глубине всего 10 километров.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,5 стало самым мощным в стране с 1900 года.

Ведомство также предупреждает, что число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 188 человек.