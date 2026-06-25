Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 188

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 188, еще 1520 человек получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал VTV .

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 188, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

— Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь, — сказал он в обращении по телеканалу VTV.

Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.

Напомним, 24 июня в 18:04 по местному времени в Венесуэле произошло первое землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 13 километров с эпицентром в Мороне, в 200 километрах от столицы. Почти сразу же произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 ближе к поверхности, на глубине всего 10 километров.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,5 стало самым мощным в стране с 1900 года.

Ведомство также предупреждает, что число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 160 человек.

