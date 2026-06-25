Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 160 человек
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 164, еще 971 человек получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.
Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Она заявила, что власти перебрасывают спасательные команды из других частей страны в наиболее пострадавший район Ла-Гуайра, расположенный к северу от столицы Каракаса.
— Там обрушились десятки зданий… и в настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни, — сказала исполняющая обязанности президента Венесуэлы.
Власти опасаются, что это число может еще возрасти по мере продолжения спасательных работ.
Напомним, в 24 июня в 18:04 по местному времени в Венесуэле произошло первое землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 13 километров с эпицентром в Мороне, в 200 километрах от столицы. Почти сразу же произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 ближе к поверхности, на глубине всего 10 километров.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,5 стало самым мощным в стране с 1900 года.
Ведомство также предупреждает, что число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось о 32 погибших и 700 раненых в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле.