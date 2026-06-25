Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 160 человек

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 164, еще 971 человек получили ранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN .

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Она заявила, что власти перебрасывают спасательные команды из других частей страны в наиболее пострадавший район Ла-Гуайра, расположенный к северу от столицы Каракаса.

— Там обрушились десятки зданий… и в настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни, — сказала исполняющая обязанности президента Венесуэлы.

Власти опасаются, что это число может еще возрасти по мере продолжения спасательных работ.

Напомним, в 24 июня в 18:04 по местному времени в Венесуэле произошло первое землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 13 километров с эпицентром в Мороне, в 200 километрах от столицы. Почти сразу же произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 ближе к поверхности, на глубине всего 10 километров.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,5 стало самым мощным в стране с 1900 года.

Ведомство также предупреждает, что число жертв землетрясений в Венесуэле с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 700 раненых в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле.