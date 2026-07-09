Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3 811 человек, еще 16 740 получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес, сообщает ТАСС.

Он проинформировал, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения.

В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 27 398 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек.