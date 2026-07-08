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    Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек

    В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле число погибших достигло 3 685 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек
    Фото: report.az

    По данным издания, председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что число жертв землетрясения увеличилось до 3 685 человек.

    Согласно опубликованной ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, значительные повреждения получили 856 строений.

    В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других лечебных учреждениях получили 25 970 пострадавших. Кроме того, помощь оказана 86 794 семьям, а общий объем переданных гуманитарных грузов, включая продукты питания, составил 9 603 тонны.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу.

    Венесуэла Пострадавшие Землетрясение ТАСС Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор