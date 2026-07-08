Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685 человек

В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле число погибших достигло 3 685 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что число жертв землетрясения увеличилось до 3 685 человек.

Согласно опубликованной ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, значительные повреждения получили 856 строений.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах и других лечебных учреждениях получили 25 970 пострадавших. Кроме того, помощь оказана 86 794 семьям, а общий объем переданных гуманитарных грузов, включая продукты питания, составил 9 603 тонны.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу.