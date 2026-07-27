Президент дал поручения по устойчивому развитию области Ұлытау

Глава государства принял акима области Ұлытау Есета Байкена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о ходе социально-экономического развития области Ұлытау и планах на предстоящий период.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по развитию инфраструктуры региона, привлечению инвестиций, укреплению промышленного потенциала, модернизации инженерных сетей и обеспечению жителей качественными социальными услугами.

Также были представлены предложения по реализации приоритетных проектов.

В завершение Глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение устойчивого развития области, повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни граждан.

Ранее аким Атырауской области отчитался Президенту об экологической ситуации в регионе.