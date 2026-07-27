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    Президент дал поручения по устойчивому развитию области Ұлытау

    Глава государства принял акима области Ұлытау Есета Байкена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял акима области Улытау Есета Байкена
    Фото: Акорда

    Президенту было доложено о ходе социально-экономического развития области Ұлытау и планах на предстоящий период.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по развитию инфраструктуры региона, привлечению инвестиций, укреплению промышленного потенциала, модернизации инженерных сетей и обеспечению жителей качественными социальными услугами. 

    Также были представлены предложения по реализации приоритетных проектов.

    В завершение Глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение устойчивого развития области, повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни граждан.

    Ранее аким Атырауской области отчитался Президенту об экологической ситуации в регионе.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана область Улытау Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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