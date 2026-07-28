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    Акиматы должны до 1 сентября подать заявки по проектам МЭКС на 2027 год

    Акиматы регионов должны до 1 сентября направить заявки по проектам 2027 года на электронную платформу национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акиматы должны до 1 сентября подать заявки по проектам МЭКС на 2027 год
    Фото: проектный офис нацпроекта МЭКС

    Такое поручение на заседании Правительства дал Премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, подготовку к реализации мероприятий 2027 года необходимо начать уже сейчас.

    — Всем акиматам регионов до 1 сентября текущего года направить соответствующие заявки по проектам 2027 года на электронную платформу нацпроекта (МЭКС) и обеспечить их согласование с заинтересованными сторонами. Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря текущего года, — сказал Олжас Бектенов.

    Он также отметил, что реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от своевременного финансирования со стороны финансовых институтов. В связи с этим холдингу «Байтерек» поручено до 1 сентября текущего года обеспечить своевременное финансирование всех проектов, заявленных к реализации до конца текущего года.

    Ранее Премьер-министр назвал регионы с низкими темпами реализации проектов в рамках национального проекта МЭКС. 

    Реконструкция Правительство РК Реформы ЖКХ Регионы Казахстана Нацпроекты Акимат Строительство Олжас Бектенов МЭКС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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