Акиматы должны до 1 сентября подать заявки по проектам МЭКС на 2027 год

Акиматы регионов должны до 1 сентября направить заявки по проектам 2027 года на электронную платформу национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Такое поручение на заседании Правительства дал Премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, подготовку к реализации мероприятий 2027 года необходимо начать уже сейчас.

— Всем акиматам регионов до 1 сентября текущего года направить соответствующие заявки по проектам 2027 года на электронную платформу нацпроекта (МЭКС) и обеспечить их согласование с заинтересованными сторонами. Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря текущего года, — сказал Олжас Бектенов.

Он также отметил, что реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от своевременного финансирования со стороны финансовых институтов. В связи с этим холдингу «Байтерек» поручено до 1 сентября текущего года обеспечить своевременное финансирование всех проектов, заявленных к реализации до конца текущего года.

Ранее Премьер-министр назвал регионы с низкими темпами реализации проектов в рамках национального проекта МЭКС.