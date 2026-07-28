Новую песню Димаша «Aqerke» впервые представят в эфире японской радиостанции Kiryu FM

30 июля японская радиостанция Kiryu FM выпустит специальный выпуск программы Music Forever, посвященный творчеству Народного артиста Казахстана и Кыргызстана Димаша Кудайбергена. Главным событием эфира станет первая трансляция на Kiryu FM новой композиции исполнителя «Aqerke», передает агентство Kazinform со ссылкой на Dimashnews .

Kiryu FM знакомит японскую аудиторию с творчеством Димаша на протяжении шести лет — с 2020 года. За это время в эфире радиостанции прошли ротации всех новых релизов исполнителя, а его музыке неоднократно посвящались специальные выпуски.

Фото: FM 33901628

— Очередная программа Dimash Special будет подготовлена при участии представителей японского фан-клуба Dimash Japan Fan Club. Помимо «Aqerke», в эфире прозвучат композиции Love’s Not Over Yet, Kieli Meken, Love of Tired Swans, Daididau, Omir и Olimpico, сообщается на сайте Dimashnews.

Отмечается, что программа Music Forever выходит из города Кирю в префектуре Гумма при участии Казудзи Като и Кёко Ямамото. Регулярные выпуски транслируются каждый первый и третий четверг месяца с 19:06 до 19:59 по японскому времени, повтор выходит на следующий день в 11:06. В месяцы, на которые выпадает пятый четверг, команда программы готовит специальный музыкальный эфир.