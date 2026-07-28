45 проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений реализуют в Казахстане

В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) в Казахстане планируется реализовать 45 проектов по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

— Модернизация инженерных сетей должна сопровождаться обновлением ключевых объектов водоотведения — канализационно-очистных сооружений. Большинство КОС в стране построены более полувека назад, а их средний износ превышает 65%, что создает прямую угрозу санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, — отметил министр.

По его словам, в рамках Нацпроекта предусматривается реализация 45 проектов КОС на общую сумму более 800 млрд теңге. Из них семь проектов планируется реализовать за счет финансирования международных финансовых организаций, еще 38 проектов — за счет различных источников финансирования.

Министр отметил, что за последние два года завершены работы по пяти проектам. В настоящее время реконструкция и строительство канализационно-очистных сооружений ведутся в трех городах, завершить их планируется до конца текущего года.

Напомним, сегодня на заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассматривают ход реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Ранее сообщалось, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году.

Также в Казахстане до конца года запустят единую платформу комуслуг Smart Turmys и обновят 1,9 тысячи километров сетей водоснабжения.