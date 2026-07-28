1,9 тысячи километров сетей водоснабжения обновят в Казахстане

Около 1,9 тысячи км сетей водоснабжения и водоотведения планируется реконструировать в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, сфера водоснабжения и водоотведения остается одной из самых проблемных в коммунальном хозяйстве. Высокий износ инженерных сетей, частые аварии, недостаток мощностей и устаревшие технологии негативно влияют на качество коммунальных услуг.

— В настоящее время на электронной платформе Нацпроекта размещено 105 проектов на сумму 330 млрд теңге. Из них по 20 проектам уже ведутся работы, 58 — готовы к реализации, по двум завершается определение тарифа, еще 25 находятся на рассмотрении. Параллельно в рамках трансфертов общего характера финансируются 516 проектов на 209 млрд теңге. В результате реализации этих проектов планируется реконструировать порядка 1,9 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения и снизить уровень их износа до 43%, — сказал Ерсайын Нагаспаев.

Напомним, сегодня на заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассматривают ход реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

Ранее сообщалось, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году. Также в Казахстане до конца года запустят единую платформу комуслуг Smart Turmys.