Модернизацию энергетического и коммунального секторов обсудят в Правительстве РК

Во вторник, 28 июля, в 10:00 в Үкімет үйі состоится очередное заседание Правительства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрят ход реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

По итогам заседания состоится пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, и. о. председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов, а также первый заместитель председателя правления АО «НИХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов.

Заседание Правительства будет транслироваться в прямом эфире на официальных интернет-ресурсах.

Напомним, в декабре 2024 года был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и направлен на обновление действующей инфраструктуры, согласно современным требованиям и растущим потребностям экономики и населения.

Главная задача проекта — модернизация сетей и инженерных коммуникаций, а также обеспечение максимального участия казахстанских товаропроизводителей.

Ранее сообщалось, что в модернизации энергетики и ЖКХ задействуют более 200 казахстанских заводов.

Комплексная модернизация инфраструктуры позволит снизить средний уровень износа инженерной инфраструктуры до 40%, а аварийность — на 20%.