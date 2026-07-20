Более 200 казахстанских заводов задействуют в модернизации энергетики и ЖКХ

До 2029 года на реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». планируется направить 13 трлн тенге, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Обновление инженерных сетей

Из них 6,8 трлн тенге направят на обновление и строительство 86 тыс. км инженерных сетей по стране, включая:

77,6 тыс. км электрических сетей;

4,7 тыс. км сетей водоснабжения;

2,6 тыс. км сетей водоотведения;

1,6 тыс. км тепловых сетей.

Комплексная модернизация инфраструктуры позволит снизить средний уровень износа инженерной инфраструктуры до 40%, а аварийность — на 20%. В результате потребители получат надежное тепло и качественную воду в свои дома.

В 2025 году в рамках Национального проекта уже профинансировано 17 пилотных проектов по реконструкции объектов с высоким уровнем износа на общую сумму 31,7 млрд тенге. Чтобы минимизировать влияние программы обновления инфраструктуры на тарифы, государство будет субсидировать процентные ставки по займам коммунальных предприятий. Для социально уязвимых категорий граждан сохранится адресная помощь по оплате коммунальных услуг.

Увеличение производства электроэнергии

Еще 6,2 трлн тенге будет направлено на строительство новых и модернизацию действующих генерирующих мощностей. После завершения всех работ объем вырабатываемой электроэнергии в Казахстане вырастет до 32,6 ГВт.

При этом, в рамках МЭКС приоритет получат отечественные производители. Уже определены 2 786 товарных позиций общей стоимостью 2,24 трлн тенге, сформирован пул из 220 казахстанских заводов и 669 квалифицированных компаний, которые обеспечат проектирование и поставку оборудования для реализации проекта.

Ранее сообщалось о том, что в Северо-Казахстанской области в 2026 году планируется привлечь около 45 млрд тенге на модернизацию систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».