Более 80 тысяч абонентов СКО получат более надежное теплоснабжение

В Северо-Казахстанской области в 2026 году планируется привлечь около 45 млрд тенге на модернизацию систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Предстоящие работы обсудили в Петропавловске с участием представителей проектного офиса МЭКС, профильных государственных органов, коммунальных предприятий и субъектов естественных монополий.

Наиболее масштабные работы запланированы в сфере электроснабжения. Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания реализует 11 мероприятий общей стоимостью 16,7 млрд тенге. Еще пять районов области обслуживает ТОО «Көкшетау Энерго», где на обновление электрических сетей предусмотрено около 14 млрд тенге. Планируется обновить около 218 км электрических сетей и 61 единицу оборудования подстанций. Эти объекты обеспечивают электроснабжение около 67 тысяч абонентов и 651 социально значимого объекта, включая 114 медицинских и 172 образовательных учреждения, объекты социальной сферы, культуры, спорта и предприятия с непрерывным производственным циклом. После завершения работ ожидается повышение надежности электроснабжения и сокращение количества аварийных отключений, особенно в периоды максимальных нагрузок.

Не менее важной остается модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня износ водопроводных сетей «Қызылжар су» составляет 56,7%, канализационных — 60,8%. На обновление предусмотрено 8,9 млрд тенге. Средства направят на реконструкцию магистральных водоводов, насосных, канализационных коллекторов, а также установку общедомовых приборов учета. После завершения запланированных работ планируется снизить износ водопроводных сетей до 53,4%, канализационных — до 59,6%, а также сократить потери воды и аварийность.

В 2026 году здесь планируется реконструировать и увеличить диаметр 8,177 км тепломагистралей и распределительных сетей, а также модернизировать насосные станции. На обновление системы теплоснабжения предусмотрено 5,3 млрд тенге. Модернизация позволит повысить надежность теплоснабжения порядка 82 тысяч абонентов и 392 социально значимых объектов, среди которых больницы, школы, учреждения социальной сферы, административные и другие объекты. После завершения работ аварийность тепловых сетей должна снизиться на 48%, а сверхнормативные потери тепловой энергии — почти на 45%. Для жителей это означает меньше аварийных отключений и более стабильное теплоснабжение в отопительный сезон.

Первый результат реализации МЭКС в регионе уже есть — в городе Тайынша. В микрорайоне Железнодорожный теплотрасса эксплуатировалась с 1989 года. Последние десять лет здесь проводили только текущие ремонты, которых фактически хватало лишь на один отопительный сезон. К началу реализации проекта износ теплосетей достиг 60%. В рамках МЭКС реконструировали 2,2 км действующих сетей и построили еще 1,157 км новых. Работы завершили в декабре 2025 года, общий объем инвестиций составил 745,9 млн тенге. После модернизации уровень износа снизился с 60% до 26%. Обновленная система сегодня обеспечивает теплом 18 многоквартирных домов, 29 частных домов и четыре бюджетных учреждения.

Кроме того, появилась возможность подключать новые жилые дома, социальные объекты и предприятия. Подача тепла теперь централизована от котельной микрорайона Железнодорожный, что позволило снизить нагрузку на старую инфраструктуру и сделать систему теплоснабжения более устойчивой.

Опыт Тайынши показывает, что модернизация — это не только километры новых сетей и миллиарды инвестиций. Прежде всего это более надежные коммунальные услуги для жителей. Такого же результата теперь ожидают и от работ, запланированных в Северо-Казахстанской области в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) государство заранее формирует долгосрочный спрос на строительные материалы, оборудование и инженерную продукцию отечественного производства.